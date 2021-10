Il volantino Euronics non sembra avere assolutamente rivali sul territorio italiano, gli utenti sono felicissimi di avere la possibilità di accedere a prodotti sempre più scontati, con prezzi economici e qualità elevatissime, senza limiti regionali.

La caratteristica principale della campagna è proprio questa, la sua ampia disponibilità sul territorio nazionale, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere tranquillamente completati in ogni negozio, senza pensieri. Il Tasso Zero è presente, sarà necessario superare la quota limite dei 199 euro, prima di poterlo effettivamente richiedere.

Euronics: il volantino ha sconti assurdi

La campagna promozionale di Euronics punta tutto sull’offrire all’utente la possibilità di acquisto di alcuni prodotti di alto livello, a prezzi complessivamente abbordabili. I due modelli da non perdere assolutamente di vista sono Oppo Find X3 Neo, il cui prezzo si aggira attorno ai 569 euro, affiancato da Samsung Galaxy S21, disponibile all’acquisto ad una cifra finale di 699 euro circa.

Tutte le altre promozioni sono legate a modelli decisamente più economici, quali ad esempio sono Galaxy S20 FE, in vendita a meno di 399 euro, oppure Xiaomi redmi 9T, Redmi 9C, Wiko Power U10, Oppo Find X3 Lite, Mi 11 Lite, Redmi 10, Vivo Y21, Oppo A16 e altri ancora.

Gli sconti attivati da Euronics sono davvero moltissimi, e vari tra di loro. Per non perdere nemmeno una riduzione, ricordiamo essere assolutamente necessario collegarsi al sito ufficiale, in modo da avere la certezza di ricevere e di scoprire i vari prezzi attivati.