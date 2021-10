Le offerte del volantino Esselunga hanno prezzi decisamente più bassi del normale, e garantiscono al consumatore finale la possibilità di godere di un risparmio quasi senza precedenti in Italia, grazie al suo focus su un settore molto spesso trascurato dai rivenditori.

Gli acquisti da Esselunga sono effettuabili solamente nei punti vendita fisici in Italia, dovete infatti ricordare che i prezzi elencati non sono disponibili online sul sito ufficiale, o da altre parti. Le scorte, inoltre, sono purtroppo estremamente limitate, potrebbero terminare molto prima della data di scadenza effettiva della campagna.

Esselunga: occasioni e prezzi bassi per tutti

Il prodotto su cui si basa l’intera esperienza di casa Esselunga, è Fifa 22, il nuovo gioco di simulazione calcistica, ultimo episodio della serie di Electronic Arts più amata al mondo, con il quale gli utenti possono effettivamente godere di un gameplay e di una grafica completamente ridisegnati. Le modalità di gioco non si discostano chiaramente da quanto visto in passato, grazie anche alla reintroduzione di Ultimate Team, con 17000 giocatori in licenza, 700 squadre e 30 campionati.

La versione effettivamente disponibile da Esselunga è quella per PS4, gli utenti possono acquistare la copia fisica a 49,99 euro, ricordando comunque l’assenza delle altre release per Xbox o PC. Al momento non ci è dato modo di sapere se verranno effettivamente aggiunte, anche se effettivamente dubitiamo possa accadere in un futuro non troppo lontano.

