Il volantino Carrefour integra all’interno delle proprie pagine un buonissimo elenco di opzioni e di offerte molto speciali, con le quali gli utenti si ritrovano a poter fare i conti, sempre nell’ottica di avere la possibilità di risparmiare su ogni singolo acquisto effettuato.

Per approfittare dei singoli sconti lanciati dall’azienda, è bene ricordare che sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, non sul sito ufficiale, anche se non sono presenti differenze o limitazioni territoriali particolari. I prodotti sono interamente scontati con garanzia della durata di 24 mesi, e prevedono anche la versione no brand, nel caso si tratti di telefonia mobile.

Carrefour: quanti sconti speciali nel volantino

I prodotti in promozione da Carrefour non sono moltissimi, l’attenzione si è focalizzata quasi esclusivamente su un singolo modello dell’azienda di Cupertino, anche se non di ultima generazione. Stiamo parlando di Apple iPhone 12, l’ex-top di gamma oggi acquistabile con un esborso finale di 749 euro, e con 128GB di memoria interna, i quali purtroppo non risultano essere espandibili tramite microSD.

All’interno della scheda tecnica troviamo innumerevoli specifiche di altissimo livello, non manca infatti un display OLED da oltre 6,1 pollici, con risoluzione elevata e 60Hz di frequenza di aggiornamento, affiancato da un performante processore A14 Bionic, 4GB di RAM e 2 sensori fotografici posteriori, rispettivamente da 12 megapixel l’uno, in grado di garantire scatti dalla qualità sopraffina.

I dettagli, o per scoprirlo in maniera approfondita, sono effettivamente disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.