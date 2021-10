Il volantino bennet presenta sconti davvero da spavento, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su una campagna promozionale intrisa di riduzioni di prezzo importanti, anche applicate su prodotti dalla qualità più elevata del previsto.

La campagna promozionale è attualmente disponibile in ogni singolo negozio sparso per il territorio nazionale, ciò sta a significare che per approfittarne basterà recarsi personalmente nel punto vendita più vicino alla propria residenza. Tutti i clienti hanno la possibilità di goderne, al pari della solita garanzia legale della durata di 24 mesi, e delle versioni no brand, per quanto riguarda la telefonia mobile.

Se volete sul vostro smartphone i nuovi codici sconto Amazon, ricordatevi di iscrivervi gratis qui.

Bennet: arriva il volantino con tutte le offerte

Il volantino bennet strizza l’occhio agli utenti che da sempre avrebbero voluto acquistare uno smartphone Apple, proponendo un fortissimo sconto sull’acquisto di un modello non propriamente recentissimo. Stiamo parlando di Apple iPhone 11, il top di gamma del biennio 2019/2020, oggi disponibile al prezzo finale di 499 euro, nella variante sbrandizzata (come anticipato) e con 64GB di memoria interna.

L’altro prodotto disponibile in negozio è il MacBook Air, molto più recente rispetto al suddetto, presenta un display da 13,3 pollici di diagonale (ovviamente retina ad alta risoluzione), con processore Apple M1 di ultima generazione. Il suo prezzo finale è complessivamente ridotto, non supera i 949 euro, sempre con garanzia di 2 anni che copre tutti i difetti di fabbrica, non i danni accidentali causati eventualmente dall’utente stesso.

Maggiori informazioni sono per voi disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.