Dopo tanta attesa, che per i fan è sempre troppa, finalmente è disponibile su Netflix Another Life 2. Scopriamo tutto sulla seconda stagione di una delle serie sci-fi più amate di sempre. Grazie proprio a questo titolo sono in molti a essersi innamorati di questo genere fino a poco prima sconosciuto. Tante novità e, si spera, nessuna delusione in vista negli episodi del sequel di Another Life con Katee Sackhoff.

Another Life 2: la seconda stagione è pronta

Il mese di ottobre si sta rivelando sorprendente per tutti gli abbonati Netflix. Non solo sono arrivate molte serie TV nuove di pacca, ma serie TV di successo come la sudcoreana Squid Game. Inoltre anche il seguito di tanti titoli particolarmente amati. È questo il caso di Another Life 2, la cui seconda stagione è pronta alla visione!

Nei nuovi episodi scopriremo se il comandante Nico Breckinridge, interpretata da Katee Sackhoff, riuscirà a tornare sulla Terra. Una missione indispensabile se vuole salvare tutte le persone che ama. Altrimenti lei e il suo equipaggio rimarranno gli unici superstiti non solo della Terra, ma anche dell’Universo intero.

Scopriamo chi arriverà di nuovo entrando a far parte per la prima volta del cast di Another Life 2. Farà la sua comparsa Allan Hawco che interpreterà l’intelligenza artificiale. Una sorta di mente perfetta, ma che nel corso degli eventi si rivelerà essere alquanto rancorosa e imperfetta.

Restano poi i volti ormai noti dall’esordio di Another Life: Justin Chatwin, JayR Tinaco, Samuel Anderson, Elizabeth Faith Ludlow, AJ Rivera e Tongayi Chirisa.

Insomma, pare proprio valga la pena sedersi davanti allo schermo e guardare tutti gli episodi di questa seconda stagione. Tanta attesa e parecchie informazioni hanno anticipato questa nuova stagione. Simpatico anche il tweet di Katee che su Twitter ha pubblicato:

“Ho le notizie più emozionanti! Another Life sta tornando per la seconda stagione @Netflix! Non vedo l’ora di vedervi di nuovo nello spazio❤️❤️?? #AnotherLife“.

I have the most exciting news! Another Life is coming back for Season 2 on @Netflix! Can’t wait to see you all back in space❤️❤️👽🚀 #AnotherLife @NXOnNetflix pic.twitter.com/PUSFwJbIuF — Katee Sackhoff (@kateesackhoff) October 29, 2019

Non ci resta che augurarvi buona visione nella speranza che la nuova stagione di questa serie TV Netflix possa soddisfare tutte le vostre aspettative. Comunque se siete amanti del genere sci-fi non rimarrete delusi.