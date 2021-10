Nel mondo Android uno dei maggiori pericoli a cui tutti gli utenti sono esposti è senza dubbio quello dei malwares, i piccoli programmi malevoli hanno preso largamente piede negli ultimi anni e continua senza sosta ad attanagliare la community.

Questi software dannosi spesso sfruttano banali applicazioni per insediarsi all’interno di un dispositivo e rubarne tutti i dati in esso contenuti, come se non bastasse, una volta insediatisi iniziano ad attuare manovre di permanenza che li rendono particolarmente ostici da rimuovere, ad esempio si nascondono dalla home o semplicemente si reinstallano da soli non appena disinstallati.

I malware più diffusi degli ultimi mesi

In questo contesto spesso capita di vedere malwares più diffusi di altri, basti pensare a Joker, che periodicamente torna sul fronte e fare danni, vediamo insieme la top tre di quelli maggiormente diffusi in questi mesi.