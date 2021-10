WindTre continua a sfidare il gestore francese Iliad proponendo la sua offerta GO 101 Star + Easy Pay Digital a un costo davvero irrisorio. Affrontando una spesa di soli 7,99 euro al mese, infatti, i nuovi clienti ricevono i seguenti contenuti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

101 GB di traffico dati per la navigazione

Passa a WindTre: come attivare l’offerta GO 101 Star + Easy Pay Digital!

L’offerta WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital può essere attivata online. I nuovi clienti possono accedere al sito ufficiale, richiedere la SIM e procedere con l’attivazione seguendo i pochi e semplici passaggi suggeriti.

La SIM WindTre necessiterà di un costo di 1,00 euro mentre l’attivazione sarà offerta gratuitamente dall’operatore. La spedizione tramite corriere, inoltre, non richiederà alcun costo extra.

I clienti Iliad non sono gli unici ad avere la possibilità di richiedere l’offerta WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital. L’attivazione può essere effettuata anche dai clienti provenienti dai seguenti operatori virtuali:

Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

WindTre non permetterà soltanto di ricevere delle ottime quantità di minuti, SMS e Giga mensili. Attivando una delle sue tariffe proporrà anche i servizi extra gratis e consentirà di scaricare su qualsiasi dispositivo la sua app ufficiale, da utilizzare per gestire la propria linea, conoscere il credito residuo, ricaricare la SIM e richiedere assistenza in qualsiasi momento.