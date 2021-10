Alcuni clienti dell’operatore Vodafone Italia sono recentemente stati informati dallo stesso che potranno usufruire per altri 12 mesi l’opzione 50 Giga Free con disattivazione automatica senza costi aggiuntivi.

I clienti coinvolti stanno ricevendo un SMS da parte dell’operatore che li avvisa del proseguimento dell’opzione. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Vodafone proroga ad alcuni clienti la 50 Giga Free per altri 12 mesi

Ecco l’SMS inviato dall’operatore: “Per te un altro anno di vantaggi esclusivi con Vodafone! La promo con 50 Giga gratis in più al mese si rinnova per altri 12 mesi. Poi si disattiva in automatico senza alcun costo. Per noi sei speciale. Entro 48h riceverai un messaggio di conferma“. Non è nient’altro che un’estensione automatica e gratuita della promozione 50 Giga Free per i clienti che l’hanno attivata negli ultimi 12 mesi e che era in scadenza in questi giorni.

Come appena anticipato, il cliente coinvolto non dovrà effettuare alcuna operazione per riattivare l’offerta in seguito all’SMS di Vodafone. Quest’ultimo prorogherà in automatico la scadenza di 12 mesi. In seguito all’attivazione, entro 48 ore riceverete il messaggio di conferma: “50 Giga Free è attiva. Ora hai gratis 50 Giga in piu’ al mese per un anno! Poi si disattivano in automatico“.

Una volta che la promo sarà nuovamente attivata, il cliente Vodafone potrà continuare ad usufruire dei Giga in omaggio esclusivamente sul territorio nazionale. Nel caso in cui dovesse superare i Giga disponibili, il cliente potrà continuare a navigare secondo la propria configurazione tariffaria. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutte le offerte disponibili.