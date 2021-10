L’operatore virtuale Very Mobile, all’interno del proprio sito ufficiale contiene una parte dedicata alle nuove SIM ecosostenibili, denominate dallo stesso Green SIM. Queste sono composte al 100% da plastica riciclata.

La novità è stata annunciata e ufficializzata dall’operatore semivirtuale di CK Hutchison nella giornata dello scorso 13 Ottobre 2021. Le SIM sono già disponibili all’acquisto. Scopriamo i dettagli.

Very Mobile: le Green SIM sono disponibili all’acquisto

L’operatore virtuale ha recentemente comunicato che la nuova SIM è già disponibile all’acquisto online e chiamando il proprio numero di assistenza 1929. Il Direttore di Very Mobile, Fabio Ariolli ha dichiarato: “Quello della ecosostenibilità è un tema che appartiene fin dall’inizio al nostro DNA. Non a caso abbiamo già realizzato diverse iniziative in tal senso: dal sito verycreativi.it, che permette a chiunque di esprimersi creativamente senza sporcare i muri delle città, alla pulizia del Parco Schuster di Roma con Legambiente, sino ad un’affissione, installata a Genova, che purifica l’aria grazie ad uno speciale tessuto“.

La Eco SIM è grande la metà rispetto ad una SIM normale ed è composta, come anticipato precedentemente, da plastica interamente ricavata da elettrodomestici, una volta arrivati al termine della propria vita. Inoltre le Green SIM vengono prodotte senza la creazione di CO2. Very Mobile ha specificato che la plastica riciclata post consumo consiste nei materiali di recupero di frigoriferi, una volta che vengono smaltiti dai consumatori.

All’interno della pagina ufficiale sul sito dell’operatore viene raccontato anche il processo di lavorazione per la creazione delle Green SIM. Una volta recuperati gli elettrodomestici, vengono separati i materiali riciclabili, viene tritato il polistirolo e creato il semilavorato. Da questo processo nascono le nuove SIM ecosostenibili dell’operatore.