Non molti giorni fa, a sorpresa Google ha reso disponibile il sistema operativo Android 12 AOSP, ancora prima di aver rilasciato l’ultima release sui propri dispositivi Pixel idonei.

Il colosso di Mountain View infatti ci aveva abituato diversamente. Ora, secondo gli ultimi dettagli, Samsung potrebbe ricevere la versione stabile di Android 12 entro la fine dell’anno in corso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung: i suoi dispositivi potrebbero ricevere Android 12 entro la fine dell’anno

Secondo i post sulla community di Samsung, il colosso potrebbe rilasciare su larga scala il sistema operativo Android 12 personalizzato, entro la fine dell’anno in corso. La notizia era già in aria da qualche settimana, ma questo dettaglio ha sicuramente aggiunto credibilità alla vicenda.

L’azienda sembrerebbe aspettarsi che Android 12 sia disponibile al massimo a dicembre, nel caso dovesse ritardare con il rilascio. Questa finestra temporale sarebbe in linea con il lancio dell’anno scorso, quando Samsung ha rilasciato i primi aggiornamenti stabili di Android 11 il 2 dicembre 2020.

La scadenza fissata da Samsung è per dicembre, ma non possiamo escludere che possa essere rilasciato anche nel prossimo mese. Ecco le parole di un portavoce del colosso sud coreano: “Attualmente, su Galaxy S21 stiamo sviluppando anche la versione di Android 12 (One UI 4) e la situazione sta cambiando, quindi è difficile dare una risposta chiara. Stiamo collaborando attivamente con gli operatori KT, ed è probabile che sia possibile al massimo entro dicembre“.