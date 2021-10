Tantissime occasioni sono dietro l’angolo per gli utenti che vogliono spendere molto poco da Mediaworld, il nuovo volantino promette al consumatore il raggiungimento di un livello di risparmio quasi invidiabile, garantendo l’acquisto di prodotti di alta qualità.

La spesa è ridottissima da MediaWorld, tutti gli utenti hanno la possibilità di accedere alla campagna, grazie all’ampia disponibilità sul sito ufficiale o in ogni singolo negozio sul territorio nazionale. Gli acquisti effettuati tramite l’e-commerce, lo ricordiamo, prevedono anche l’aggiunta delle spese di spedizione, un plus che può effettivamente minare il risparmio finale, sempre da tenere in considerazione.

MediaWorld: scoperti i prezzi più invitanti

I prodotti effettivamente acquistabili da MediaWorld spaziano nelle più svariate categorie merceologiche, garantendo al consumatore tante possibilità di acquisto. Per quanto riguarda la telefonia mobile, troviamo un fortissimo focus sul mondo Apple, con modelli del calibro di iPhone 13 a 939 euro, iPhone 12 Pro in vendita a 1099 euro, oppure anche iPhone 12, disponibile all’acquisto a 779 euro. Coloro che invece vorranno puntare direttamente sul mondo Android, troveranno pane per i propri denti nel Galaxy S21 Ultra 5G, acquistabile con un esborso finale di circa 999 euro.

Non mancano ovviamente sconti mirati anche sulla fascia più bassa, ovvero al di sotto dei 500 euro, con prodotti come Xiaomi Mi 11i, TCL 20L, Oppo Find X3 Lite, Oppo A74, Oppo A94, Galaxy A12 e anche galaxy A22.

Tutti gli sconti sono visibili direttamente online sul sito ufficiale di Mediaworld, sarà possibile scoprire i singoli prezzi pensati per voi.