Netflix ha da poco pubblicato il nuovo teaser per introdurre il pubblico a La Casa di Carta 5 volume 2, disponibile dal 3 dicembre 2021. Una sequenza veloce e serrata delle immagini più incalzanti degli ultimi cinque episodi di questa serie TV che ha fatto innamorare il pubblico di tutto il mondo. Questo teaser mette davvero tutti alle strette e rivela qualcosa che non siamo mai stati abituati a vedere in questo titolo. Scopriamo insieme cosa sta succedendo al Professore e alla banda.

La Casa di Carta 5: Netflix ha pubblicato il nuovo teaser sul volume 2 della serie TV

Solo un paio di giorni fa Netflix ha deciso di pubblicare il nuovo teaser sulla quinta stagione volume 2 della nota serie TV La Casa di Carta. Siamo tutti in attesa di scoprire cosa succederà alla banda in quello che è stato annunciato come il gran finale di stagione.

La fine sta arrivando. L'ultima stagione de La Casa di Carta è in arrivo il 3 dicembre. pic.twitter.com/vBbQYkqzK8 — Netflix Italia (@NetflixIT) October 13, 2021

Certo è che le immagini non sembrano promettere nulla di buono né per la banda e né tanto meno per il Professore. Quest’ultimo, tra l’altro, sembra essere stato costretto dagli eventi a entrare in azione. Quel che è certo, il ritmo incalzante caratterizzerà gli ultimi cinque episodi de La Casa di Carta 5.

Si tratta di un video lungo poco meno di un minuto dove tutti sembrano scossi profondamente dalla morte di Tokyo. Emblematiche le parole del Professore che introducono il teaser:

“Nelle ultime ore ho perso delle persone molto importanti e non permetterò che cada nessun altro per questa rapina“.

Quindi si evince che, oltre a Tokyo, qualcun altro della banda è morto. In più dalle immagini sembra che qualcuno sia stato preso in ostaggio dall’esercito. In sostanza la situazione si sta dimostrando davvero tosta per i protagonisti de La Casa di Carta 5.

Insomma, con tutti questi colpi di scena lasciati a metà tutti non vedono l’ora di poter mettere mano al telecomando e dare inizio al primo degli ultimi cinque episodi de La Casa di Carta 5.