I prezzi del volantino Comet sono assolutamente ai minimi storici, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una campagna promozionale ricchissima di contenuti e di prodotti di ottima qualità, senza mai dover spendere cifre troppo elevate.

L’accesso alla suddetta, lo ricordiamo, risulta essere possibile in ogni negozio sul territorio nazionale, senza però dimenticarsi del sito ufficiale dell’azienda stessa. In questo secondo caso è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio, solo al superamento dei 49 euro di spesa effettivi. Il Tasso Zero, invece, può essere richiesto nel momento in cui si spenderanno più di 199 euro, e la richiesta verrà effettivamente approvata dalla finanziaria.

Comet: sconti speciali e prezzi sempre più bassi

I prezzi attivati da Comet sono decisamente speciali, sebbene nella maggior parte dei casi i consigli per gli acquisti siano legati alla fascia inferiore ai 300 euro, il segmento perfetto in cui godere di buone prestazioni generali, senza spendere troppo. Qui si possono acquistare modelli del calibro di Xiaomi Mi 11 Lite, Motorola Moto G 5G, Xiaomi Redmi Note 10, Oppo A74, Oppo A94, Xiaomi Redmi 9T o anche Oppo A53s.

Nell’eventualità in cui, invece, si volesse puntare verso la fascia alta della telefonia mobile, il consiglio è di buttarsi direttamente su Xiaomi Mi 11i, disponibile a 499 euro, oppure sui più costosi e performanti Oppo Reno6, iPhone 12 Mini, Xiaomi Mi 11, con prezzi che partono da 499 euro, per salire fino ad un massimo di 799 euro.

Tutte le occasioni del volantino Comet sono raccolte ad ogni modo per voi sul sito ufficiale dell’azienda.