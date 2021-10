Auto elettriche: perché non dovresti comprare una full electric

L'Unione Europea punta alle full electric. Molti Paesi che ne fanno parte vanno verso lo stop dei motori endotermici. Addirittura, per il 2035 è previsto e caldamente consigliato l'addio alle auto diesel e benzina. Noi però non siamo così convinti e andiamo controcorrente, è vero, ma esistono alcuni validi motivi per non comprare le auto elettriche. Ovviamente non ce li siamo inventati noi. Scopriamo insieme quali sono e perché bannerebbero i mezzi considerati green.