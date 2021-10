Qualche tempo fa, Xiaomi ha lanciato ufficialmente una nuovissima serie di smartphone: Xiaomi Civi. Questa serie adotta un design nuovo di zecca ed è stata elogiata da molti utenti. Secondo Xiaomi, questo smartphone è il dispositivo più bello della sua storia. Secondo i rapporti, la serie di punta Xiaomi Mi 12 adotterà un design simile a Xiaomi Civi.

L’aspetto di questo dispositivo sarà significativamente migliore rispetto allo Xiaomi Mi 11. Inoltre, un leaker su Weibo afferma che il dispositivo utilizzerà materiali e schemi di progettazione dual-core. Il vantaggio si è che il device includerà una batteria da 5000 mAh.

Xiaomi Mi 12 non ha ancora una data di lancio

Inoltre, il rapporto rivela anche che lo Xiaomi Mi 12 avrà un case posteriore in ceramica. Tuttavia, è importante notare che la serie Xiaomi Mi 12 potrebbe non avere un peso leggero. Questo smartphone è già sottile ma, a causa della grande batteria e del corpo in ceramica, il peso non sarà molto leggero.

Sotto il cofano, questo smartphone utilizzerà l’ultimo SoC Snapdragon 898 di Qualcomm. Inoltre, questo dispositivo verrà fornito con uno schermo con frequenza di aggiornamento adattivo LTPO. Questa funzione permetterà la regolazione della frequenza di aggiornamento adattiva tra 1 – 120Hz. Ciò significa che quando un utente attiva un gioco molto impegnativo, la frequenza di aggiornamento del display si imposta automaticamente su 120Hz. Tuttavia, quando l’utente è su un’app social, la frequenza di aggiornamento si riduce.

Il piano originale per Mi 12 mostra che supporterà la ricarica rapida cablata da 120 W e la ricarica wireless da 100 W. Tuttavia, a causa dell’implementazione delle nuove normative sulla ricarica wireless, la ricarica rapida wireless superiore a 50 W sarà vietata.