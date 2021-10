Finalmente Windows 11 è arrivato, ma insieme anche tante polemiche in merito ai requisiti di sistema per installarlo sulla propria macchina. Al contrario rispetto a quanto annunciato inizialmente, l’azienda fondata da Bill Gates ha fatto un passo indietro non rendendolo disponibile per tutti i computer. Comunque, se il tuo PC non è compatibile al nuovo sistema operativo di Microsoft Windows 11, nessun problema. Ecco il tool per installarlo ugualmente.

Windows 11: con il tool Rufus puoi installarlo anche sui PC che non sono compatibili

Sembra troppo bello perché fosse vero: Windows 11 compatibile con tutti i dispositivi. Purtroppo però in corso d’opera Microsoft si è rimangiato la parola creando non pochi malcontenti tra gli utenti.

I più odiati e discussi sono i requisiti su TPM 2.0 e Secure Boot. In questo modo non si possono aggiornare sistemi che attualmente non presentano alcun problema in merito a potenza e velocità. Ad ogni modo qui su Tecnoandroid trovate la soluzione per installare Windows 11 sul vostro nonostante tutto e tutti.

La prima cosa che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale del tool Rufus. Tra le varie versioni elencate dovrete selezionare quella Beta. Si tratta dell’unica versione che vi permette di installare il nuovo sistema operativo. Purtroppo non è ancora uscita la versione ufficiale stabile, ma se avete fretta dovrete accontentarvi.

Dopodiché bisogna scaricare l’immagine ISO di Windows 11. Una volta pronto tutto il materiale necessario per installare il nuovo sistema operativo, occorre creare un drive di avvio. Selezionato l’ISO nella Boot Selection dovrete scegliere la Extended Mode nella casella Image Option.

Vi ricordiamo che installare su un PC non compatibile Windows 11 non è una pratica scorretta. Microsoft lo permette, ma non risponde dei danni che un utente può subire facendo ciò. Questo metodo infatti non garantisce all’utente la ricezione di tutti gli aggiornamenti legati alla sicurezza. E, lo sappiamo bene, con questo sistema operativo questo potrebbe rivelarsi un vero problema.