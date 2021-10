Il colosso sud coreano Samsung ha recentemente annunciato un altro evento Unpacked in programma per questo mese. La data fissata è quella del prossimo 20 ottobre 2021 alle ore 16 italiane.

Sicuramente la prossima settimana sarà ricca di appuntamenti, dopo l’evento Apple fissato per il 18 ottobre e quello di Google, il giorno successivo, non poteva mancare Samsung. Scopriamo insieme maggiori dettagli sull’evento.

Samsung Unpacked ci aspetta il prossimo 20 ottobre alle 16 ora italiana

Attualmente non sappiamo ancora gli argomenti che verranno trattati durante l’evento, sappiamo solamente che è una “parte 2” dell’evento che c’è stato nel mese di agosto, dove hanno presentato i nuovi foldable e non solo. L’appuntamento, come anticipato poco fa, è fissato per il prossimo 20 ottobre alle ore 16 italiane e, l’annuncio è stato accompagnato da un’immagine ufficiale con una descrizione: ” I nostri utenti sono sfaccettati e vivono la vita in tanti modi colorati, interessanti e unici. Come tale, la tecnologia che usano ogni giorno dovrebbe riflettere la loro individualità. Unitevi all’evento Galaxy Unpacked Parte 2 il 20 ottobre per scoprire come Samsung sta sbloccando nuove esperienze per l’espressione di sé attraverso la tecnologia”.

La descrizione è abbastanza generica, può indicare l’annuncio di nuove colorazioni per gli smartphone già presentati. Nel video ufficiale si possono intravedere varie icone di applicazioni e servizi del produttore Smart Things, si tratta di una piattaforma proprietaria, dedicata alla gestione dei dispositivi connessi allo smartphone. Rimane ancora in sospesa la questione del Galaxy S21 FE, più volte annunciato come rumor ma ancora non annunciato ufficialmente dal colosso.

Le ultime voci hanno infatti parlato del mese di gennaio 2022, data che va in contrasto con la presentazione della prossima settimana. Samsung non vuole assolutamente farsi rubare la scena da Apple, motivo per cui ha spinto l’azienda ad annunciare l’evento subito dopo l’annuncio di Cupertino. Non ci resta che attendere per scoprire cosa ci aspetta.