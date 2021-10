Come ben sappiamo, se c’è qualcosa che non va mai in vacanza quella è la telefonia mobile. Di fatto, anche per quanto concerne il mese di ottobre, gli operatori telefonici principali, come TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad, hanno proposto delle offerte davvero molto interessanti per questo primo periodo autunnale. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Operatori telefonici: le offerte di ottobre 2021

Incominciamo da TIM. L’offerta che mette a disposizione l’operatore più importante in Italia prende il nome di TIM Wonder. La suddetta è attivabile sull’intero territorio nazionale nei suoi store e prevede chiamate ed SMS senza limiti con 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo per tutti gli utenti è di 9,99 ogni mese.

Vodafone risponde con la Special 100 Giga, dove sono comprese chiamate ed SMS illimitati con 100 Giga di traffico. Anche qui il costo è di ben 9,99 euro, ma ci sono altri 30 Giga in più che potrebbero far comodo a molti e far sì che l’operatore britannico abbia un vero e proprio boost.

La proposta di Iliad pare che sia ancora migliore: infatti l’operatore francese mette a disposizione la Giga 120 che, come si può capire dal nome, prevede questi Giga di traffico per navigare in rete. Questa è un’offerta lanciata per l’estate da cui i vertici di Iliad si aspettano davvero cose in grande. Chiamate ed SMS illimitati e, ovviamente, tutto a 9,99 euro al mese.

WINDTRE è l’unico operatore che propone un prezzo differente che, con 7,99 euro al mese, propone la promozione WINDTRE Star+. Tuttavia, in questo caso i Giga sono 70, i quali comunque non sono pochi, e le chiamate ed SMS sono sempre illimitate.