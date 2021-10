Ormai tutti ne parlano, la serie TV Squid Game, lanciata da Netflix nemmeno 20 giorni fa è stata la più vista al lancio. Stiamo parlando di 111 milioni di spettatori solamente nei primi 17 giorni di lancio.

Questa serie, è stata l’unica nella storia della piattaforma ad aver superato i 100 milioni di spettatori subito dopo aver debuttato. I record sono stati riportati da Netflix Geeked, un account ufficiale della società. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Netflix: Squid Game ha conquistato 111 milioni di spettatori in soli 17 giorni

The Verge ha chiesto conferma dei risultati ad uno dei rappresentanti dell’azienda e ha specificato che questo valore si riferisce al numero di account che hanno visto la serie per almeno 2 minuti. Pensate che dal 17 settembre ad oggi, la serie TV è riuscita a raggiungere il primo posto tra le serie più viste in 94 Paesi dove Netflix è attivo. All’interno del tweet, l’azienda ha specificato che l’autore, Hwang Dong-hyuk, ha impiegato dieci anni a portare a compimento il suo progetto.

Il creatore ha spiegato: “l’idea di quali giochi utilizzare all’interno della storia mi è venuta dieci anni fa. Ed è stata fin dall’inizio quella di iniziare con Un, Due, Tre, Stella che, con molte morti, sarebbe stata di grande impatto”. Inizialmente aveva anche accantonato il progetto credendo fosse troppo inverosimile, ha fatto infatti qualche cambiamento culturale.

Ecco le sue parole: “il mondo è diventato un posto in cui storie così particolari e violente sono benvenute. Le persone hanno spiegato che la storia ha una qualche risonanza nelle loro vite perché purtroppo il mondo è andato in quella direzione. I giochi della serie che fanno perdere la ragione ai partecipanti sono paragonabili alle cose attraverso le quali le persone cercano di fare jackpot, come le criptovalute, le azioni o gli investimenti immobiliari. Tantissimi sono riusciti così a essere empatici con la storia raccontata“. Se ancora non avete visto la serie fatelo, ne vale la pena!.