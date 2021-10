La nota azienda Motorola ha presentato soltanto qualche giorno fa il nuovo smartphone entry-level Motorola Moto E40. Nonostante questo, sembra che stia già per arrivare in veste ufficiale sul mercato un altro dispositivo appartenente però alla famiglia Moto G. Si tratta in particolare del prossimo Motorola Moto G51 5G, il quale è stato da poco avvistato sul portale di benchmark Geekbench.

Motorola Moto G51 5G: il nuovo smartphone avvistato su Geekbench

Il nuovo smartphone a marchio Motorola è stato da poco avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench. Si tratta del prossimo Motorola Moto G51 5G, un dispositivo di fascia media e, stando a quanto riportato, avrà a bordo un processore di casa Qualcomm. Nello specifico, dovrebbe trattarsi di uno degli ultimi processori presentati dall’azienda, cioè il SoC Snapdragon 750. Il suo predecessore, il Motorola Moto G50, aveva invece a bordo il SoC MediaTek Dimensity 700.

Le prestazioni del device saranno poi supportate da almeno 4 GB di memoria RAM, mentre il sistema operativo sembra che sarà già Android 11 al momento del lancio ufficiale. Per quanto riguarda i risultati dei benchmark, lo smartphone ha totalizzato 543 punti in single core e 1675 punti in multi core.

Per il momento questi sono i primi dettagli sul prossimo Motorola Moto G51 5G. Immaginiamo comunque che ci sarà qualche piccolo upgrade rispetto al suo predecessore Moto G50. Vi ricordiamo che quest’ultimo device dispone di tre fotocamere posteriori con sensori fotografici da 48, 2 e 2 megapixel, una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 15W e tagli di memoria da 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno.