L’azienda leader nel settore tecnologico Huawei ha ufficialmente annunciato la partnership con il brand di orologi di lusso Biatec. Dunque, per la prima volta, i WatchFaces sono disponibili per essere scaricati in formato digitale su Huawei Temi.

I suddetti sono stati realizzati in Slovacchia e ora venduti in tutto il mondo, i preziosissimi orologi meccanici di Biatec sono un punto di riferimento per la tradizione del lusso classico e del business-wear moderno. La disponibilità dei WacthFaces su Huawei Temi unisce ora analogico e digitale, andando a proporre il meglio di tutt’e due i mondi. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Huawei e Biatec: la collaborazione vincente

I WatchFaces, i quali sono disponibili per gli utenti di Huawei Watch 3 e Watch GT2, possono essere scaricati per andare a personalizzare il dispositivo mediante l’app Huawei Health. I disegni di WatchFaces daranno sicuramente l’impressione di avere al polso un orologio meccanico di lusso che perso è ricco di funzioni digitali.

Biatec, inoltre, è stato nominato Superbrand ed ha avuto due menti alla base di tutto, ossia Tomas Josack e Matus Josask. Il primo è conosciuto per essere Head Designer di Vienna Studios e per aver vinto vari premi di design in tutto il mondo; il secondo anche lui noto per il design eccezionale che dà ai suoi orologi.

Huawei Temi ed Health consentono agli utenti di personalizzare i wearable; gli smartphone Huawei potendo scegliere temi singoli e non con Always On Display, icone, sfondi, stili di testo e altro ancora. E’ disponibile sul sito un catalogo composto da decine di migliaia di design unici tra cui scegliere, così da personalizzare il tutto nella maniera più semplice possibile.