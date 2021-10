Boxe è un proiettore portatile dalle prestazioni promettenti, prodotto da Heyup, ed in raccolta fondi su Kickstarter, acquistabile ad un prezzo di partenza di 147 euro circa, con tantissimi accessori inclusi. Sebbene manchino quasi 30 giorni alla fine della campagna, sono già stati raccolti oltre 7’000 euro (il cui limite minimo era di 1724 euro), segnale appunto dell’ottima bontà del progetto.

Il prodotto presenta dimensioni veramente ridotte, raggiunge solamente 115,1 x 134,1 x 175 millimetri, con un peso di 1,24 Kg; la sua caratteristica principale è senza dubbio la portabilità, ovvero la facilità di utilizzarlo in mobilità, dato il poco spazio occupato, e la presenza di una batteria integrata. Al suo interno infatti trova posto un componente complessivo da ben 5200 mAh, suddiviso in due parti da 2600 mAh, per una buonissima autonomia generale.

E’ realizzato interamente in plastica, con una colorazione bellissima e molto particolare, presenta inoltre una buona dotazione di connettività, oltre a bluetooth 4.2 e WiFi dual band, non bisogna nemmeno dimenticarsi dei connettori HDMI 2.0, USB 2.0, type-C power delivery e jack da 3,5 millimetri. Il dispositivo può essere utilizzato alla stessa stregua di un altoparlante bluetooth, data la presenza di due buonissimi speaker da 3 watt l’uno.

Boxe: un piccolo videoproiettore

Il sistema di proiezione è LCD, con sorgente luminosa LED, risoluzione nativa a 1920 x 1080 pixel, ma upscalata fino al 4K. L’ampiezza dello schermo su cui proiettare l’immagine, dipendentemente dalla distanza di posizionamento, varia tra 40 e 120 pollici, ricordando comunque il supporto all’HDR10 e la frequenza di aggiornamento a 60Hz. La correzione keystone e la messa a fuoco (da una distanza minima di 1,2 metri) sono completamente manuali.

Il processore che muove l’Heyup Boxe è un Amlogic T972, con 2GB di RAM e 8GB di memoria interna; il sistema operativo installato presenta integrato lo store AptoideTV, per mezzo del quale è possibile scaricare tantissime applicazioni per lo streaming o la trasmissione di immagini/video. Il dispositivo ad ogni modo supporta lo Screen Casting, ovvero da un qualsiasi smartphone Android o iOS, sarà possibile trasmettere lo schermo, in pochissimi passi.

Tutti gli utenti che sceglieranno di sostenere il progetto su Kickstarter, troveranno inclusi nella box il caricatore da parete con connettore USB type-C, il telecomando da remoto (con le batterie AAA), la garanzia ed il manuale d’uso. Selezionando opzioni più ricche di accessori, si potranno aggiungere un cavalletto su cui posizionare il prodotto e altri ancora. La consegna è stimata a partire da Novembre 2021, per maggiori informazioni collegatevi qui.