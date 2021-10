Ci sono alcuni accessori che quasi passano inosservati tra i tanti leaks sul nuovo Google Pixel 6 trapelati nelle ultime settimane. Oltre ad un’uscita USB aggiuntiva e un paio di cover e custodie, è in arrivo anche il Pixel Stand di seconda generazione, già emerso in altri leaks precedenti.

Questi leaks sullo stand per Google Pixel 6 appartiene a M. Brandon Lee, che ha pubblicato due screenshot che mostrano il Pixel Stand insieme al suo predecessore rilasciato nel 2018. Le foto confermano ciò che un po’ tutti sappiamo da qualche mese: la ricarica wireless da 23 W sta ufficialmente arrivando per tutti i prossimi dispositivi dell’azienda. Ci sono alcune lacune, ad esempio nella quantità di calore emesso dalle ventole integrate, ma nulla di confermato.

Google Pixel 6: il nuovo stand costa 79 dollari e potrebbe valere la pena acquistarne uno

Google sta utilizzando le doppie bobine per il nuovo stand per Pixel 6, con uno spot dedicato ai dispositivi indossabili. Non troppo sorprendente considerando la rinnovata attenzione dell’azienda al settore degli smartwatch, anche se è un’aggiunta curiosa poiché un ipotetico “Pixel Watch” rimane proprio questo: solo ipotetico. Anche l’opzione “Docked Pixel” è presente nella seconda generazione di stand Pixel. Aggiunto, in questo caso per la prima volta, il supporto per le chiamate con Google Meet.

Il resto delle specifiche riguarda ciò che ci si aspetterebbe da un caricabatterie wireless. Altri dispositivi compatibili con Qi sono alimentati a 15 W, mentre Google si è assicurata di includere il supporto di ricarica da 3 W per i suoi Pixel Buds, nonostante il suo ultimo set della serie A non abbia una custodia compatibile. Sarà disponibile nei colori “Fog” e “Rock Candy”.

Google sta mantenendo il prezzo del suo nuovo Pixel Stand intorno ai 79 dollari. È ancora piuttosto costoso, ma almeno è molto più veloce della versione precedente. Avremo il nostro primo assaggio ufficiale di questo nuovo caricabatterie all’evento che si terrà nei prossimi giorni. Per il momento, acquistarne uno potrebbe valerne la pena.