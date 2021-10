Il mercato delle ebike elettriche si sta facendo sempre di più interessante, grazie alla produzione di nuovi prodotti davvero notevoli e particolari. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda olandese VanMoof ha presentato la sua nuova ebike VanMoof V dotata di un doppio motore elettrico. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

VanMoof annuncia ufficialmente VanMoof V, la nuova ebike con doppio motore elettrico

La nota azienda produttrice di ebike elettriche ha dunque presentato in queste ultime ore il suo nuovo modello, ovvero la nuova VanMoof V. In particolare, si tratta di una ebike elettrica ancora in fase di sviluppo e che verrà consegnata ufficialmente verso la fine del prossimo anno. Nonostante questo, l’azienda ha già fornito alcuni primi dettagli piuttosto interessanti.

VanMoof V, nello specifico, sarà una ebike che potrà contare su delle performance davvero notevoli. Questo sarà reso possibile dalla presenza di un doppio motore elettrico, di cui uno posizionato sul mozzo della ruota posteriore e il secondo posizionato sul mozzo della ruota anteriore. Per questo motivo, l’azienda l’ha denominata Hyperbike perché in un certo senso è come se potesse contare sulla trazione integrale.

Come già accennato, grazie alla presenza di questo motore elettrico le performance saranno notevoli. A detta dell’azienda, la bici sarà in grado di raggiungere una velocità massima di 50 km/h, anche se saranno disponibili alcune funzioni per poter modificare la velocità in base ai limiti imposti dalle normative locali. Parlando infine di costruzione, troviamo un telaio realizzato in alluminio e sono inoltre presenti le sospensioni anteriori e posteriori.

La nuova ebike elettrica VanMoof V è già preordinabile ad un costo di 3.498 euro e sarà per il momento acquistabile in Germania, Olanda, Francia, Regno Unito, Giappone e Stati Uniti. Vi lasciamo qui di seguito il video della presentazione ufficiale.