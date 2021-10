Il listino offerte del gestore WindTre comprende delle opzioni che, oltre a offrire delle ottime quantità di minuti, SMS e Giga, includono nel prezzo uno smartphone. La WindTre Smart Pack Young + Easy Pay è proprio una delle offerte con smartphone incluso ma la sua attivazione è riservata esclusivamente ai clienti aventi età massima 30 anni.

La tariffa può essere richiesta soltanto dai clienti under 30, i quali hanno la possibilità di scegliere lo smartphone che desiderano tra quelli presenti in listino. Optando per l’acquisto di un iPhone 12 da 128 GB sarà richiesta una spesa di 39,99 euro al mese per 30 mesi.

Passa a WindTre con l’offerta con smartphone incluso e ottieni un iPhone 12!

La WindTre Smart Pack Young + Easy Pay è disponibile a un costo di 14,99 euro al mese e include: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri, 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile e Giga illimitati per tutte le app. Aggiungendo una spesa di 25,99 euro al mese per trenta mesi, i nuovi clienti potranno ottenere un iPhone 12 da 128 GB.

L’offerta include nel prezzo anche tutti i servizi utili, come la navigazione hotspot, il servizio di segreteria telefonica e l’SMS di ricevuta di ritorno. Non sono previsti costi aggiuntivi né spese extra poiché sin dall’attivazione dell’offerta i servizi a sovrapprezzo sono automaticamente bloccati dal gestore.

Si ricorda che l’attivazione e l’acquisto dello smartphone potranno essere effettuati presso uno dei numerosi punti vendita del gestore WindTre, sarà sufficiente indicare il dispositivo desiderato e affrontare la spesa iniziale, che comprende anche la nuova SIM.