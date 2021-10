Iliad si conferma in testa nella corsa degli operatori telefonici attivi in Italia, anche in questo mese di Ottobre. Il gestore francese può garantire a tutti i suoi abbonati una tariffa molto vantaggiosa come la Giga 120. Chi sceglie questa promozione dovrà pagare un costo di rinnovo mensile pari a 9,99 euro ed avrà a sua disposizione consumi no limits per chiamate ed SMS con 120 Giga per la navigazione internet.