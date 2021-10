Euronics prosegue sull’ottima strada intrapresa in passato, mettendo a disposizione degli utenti una campagna promozionale piena zeppa di occasioni e di prezzi molto più bassi del normale, applicati su alcuni dei prodotti più richiesti del periodo.

Accedere al volantino è molto semplice, per una volta non troviamo le solite limitazioni territoriali, ciò sta a significare che basterà recarsi in un qualsiasi negozio sul territorio, per avere la certezza di godere dei medesimi sconti speciali. Gli acquisti non sono effettuabili, almeno agli stessi prezzi, tramite il sito ufficiale dell’azienda.

Euronics: il volantino ha tantissimi sconti

Innumerevoli sono gli smartphone in promozione da Euronics, finalmente gli utenti hanno la possibilità di accedere ai migliori modelli in circolazione, pagandoli cifre non troppo elevate. I top di gamma racchiusi nella campagna sono Oppo Find X3 Neo, il giusto compromesso tra prestazioni e prezzo, data la richiesta attuale di circa 569 euro, passando poi per l’ottimo Samsung Galaxy S21, in vendita nel periodo corrente a 699 euro.

Riducendo invece le aspettative, e la cifra da pagare all’azienda, si incrociano ottime alternative che portano ad una spesa non superiore ai 399 euro previsti per il Galaxy S20 FE. I modelli coinvolti sono Xiaomi Redmi 9T, Xiaomi Mi 11 Lite, Redmi 10, Oppo Find X3 Lite, Oppo A16, Vivo Y21, Galaxy A12, Xiaomi Redmi 9C e Wiko Power U10, solo per citarne alcuni.

Non perdetevi tutti gli altri sconti, anche appartenenti a categorie merceologiche differenti, sono raccolti sul sito dell’azienda.