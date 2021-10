Il volantino Carrefour sorpassa le ultime offerte di Esselunga, una delle rivali più agguerrite in termini di sconti legati alla tecnologia, con una soluzione molto invitante, ricca di occasioni dai prezzi veramente economici e scontatissimi, con i quali potersi confrontare praticamente ovunque.

La caratteristica principale della campagna è proprio l’ampia disponibilità sul territorio nazionale, tutti gli utenti vi possono accedere presso il punto vendita più vicino alla propria residenza, senza limitazioni o vincoli. I prodotti mobile sono distribuiti nella versione no brand, ovvero prevedono aggiornamenti tempestivi rilasciati dal produttore, e sono accompagnati dalla garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi.

Carrefour: le offerte sono da pazzi

All’interno della campagna promozionale di Carrefour si possono scovare alcuni dei migliori sconti in circolazione, anche applicati su smartphone dalla qualità elevata. Un esempio può essere l’ultimo Apple iPhone 12, il top di gamma della scorsa generazione, da poco surclassato dal nuovo iPhone 13, il cui prezzo resta in linea con le aspettative, fermandosi a 749 euro, almeno per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna.

La scheda tecnica parla comunque di un prodotto qualitativamente molto elevato, dispone di un display OLED da 6,1 pollici di diagonale, con processore A14 Bionic, un hexa-core con frequenza di clock elevata, 4GB di RAM, 128GB di ROM non espandibili, per finire con un comparto fotografico di alto livello, rappresentato da 2 sensori da 12 megapixel l’uno.

Il volantino lo potete sfogliare sul sito dell’azienda in ogni sua parte.