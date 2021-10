Il volantino Bennet prova a mettere un freno all’importante crescita dei rivenditori concorrenti sul mercato, promettendo la possibilità di accedere a prodotti sempre più scontati ed economici, pur mantenendo la qualità complessivamente molto elevata.

Il risparmio raggiunge livelli particolarmente importanti, tutti hanno la possibilità di accedere alle riduzioni di prezzo, indipendentemente dalla regione di appartenenza (ricordando che non è possibile acquistare da casa). I prodotti sono commercializzati con una garanzia legale della durata di 2 anni dall’acquisto, la quale copre solamente i difetti di fabbrica, non i danni effettivamente causati dal cliente.

I migliori codici sconto Amazon sono completamente gratis sul nostro canale Telegram ufficiale, li trovate in esclusiva a questo link.

Bennet: quanti sconti speciali nel volantino

Bennet non vuole assolutamente essere da meno, in confronto a Esselunga o i rivenditori di elettronica, per questo all’interno della propria campagna promozionale ha deciso di puntare forte sui prodotti Apple. Gli utenti potranno acquistare un buonissimo iPhone 11, vecchio di due generazioni, ma comunque ancora molto attuale in termini di prestazioni generali, al prezzo di 499 euro (con 64GB di memoria interna, purtroppo sempre non espandibili).

Per completare l’accesso all’ecosistema dell’azienda di Cupertino, all’interno del medesimo volantino trova posto anche uno sconto importante su un notebook di ultima generazione, il MacBook Air con display da 13,3 pollici (retina) e processore Apple M1. Il suo prezzo finale di vendita non si discosta particolarmente dalle aspettative, infatti raggiunge 949 euro, sempre con garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto.

I dettagli sono come al solito disponibili sul sito di Bennet.