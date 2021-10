WhatsApp sembra essersi ripreso alla grande dopo i lunghi disservizi e malfunzionamenti che sono accaduti qualche giorno fa a tutte le app di Mark Zuckerberg. Nel corso delle ultime ore, in particolare, è emerso che sulla nota app arriverà molto presto una nuova funzione denominata Community.

Nei giorni scorsi abbiamo assistito ad un tremendo blackout di tutte le app di Zuckerberg, compresa WhatsApp. Quest’ultima sembra però essersi ripresa piuttosto bene e, come già accennato, si arricchirà molto presto di una nuova funzione.

La funzione in questione è stata avvistata nell’ultima versione beta dell’applicazione. Il team di XDAdevelopers ha infatti analizzato la versione 2.21.21.16 e ha scovato la presenza di questa funzionalità denominata Community.

Someone leaked "Community", under development for WhatsApp. We wanted to wait for some screenshots to introduce it.

Community is a way for users to organize their WhatsApp groups better. Nothing more, it's not something like Twitter and Facebook. Updates will be following soon…

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 11, 2021