Whatsapp: molti smartphone rimarranno senza app di messaggistica, ecco quali

Il giorno x è sempre più vicino. Da un momento all’altro gli smartphone potrebbero rimanere senza contatti col mondo. In che senso? Inutile fingere, l’app di messaggistica Whatsapp è ad oggi la più utilizzata per comunicare, e senza questa non sarebbe la stessa cosa. Eppure dobbiamo darvi la brutta notizia: a breve 53 modelli di smartphone dotati di sistemi operativi Android 4.0.4 (o inferiori) ed iOS 9 (o inferiori), non ospiteranno più il colosso dal logo verde. Tutto ciò accadrà a partire dal 1 novembre.

WhatsApp: la lista completa dei dispositivi che rimarranno senza l’app di messagistica

La domanda sorge spontanea: quali sono i dispositivi che non potranno più servirsi di Whatsapp?

Samsung

Galaxy Trend II Galaxy SII Galaxy S3 mini Galaxy Xcover 2 Galaxy Core Galaxy Ace 2

LG Lucid 2 Optimus F7 ” F5 ” L3 II Dual ” F5 ” L5 Best L5 II Optimus L5 Dual Best L3 II Optimus L7 ” L7 II Dual Best L7 II Optimus F6, Enact ” L4 II Dual ” F3 Best L4 II ” L2 II Optimus Nitro HD ” 4X HD ” F3Q

ZTE V956 Grand X Quad V987 ” Memo

Sony Xperia Miro ” Neo L ” Arc S

Alcatel Ascend G740 ” Mate ” D Quad XL ” D1 Quad XL ” P1 S ” D2

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Wiko Cink Five Darknight

Lenovo A820

UMi X2

Run F1

THL W8

Apple iPhone SE iPhone 6S iPhone 6S Plus



Cosa fare se il vostro smartphone è tra quelli riportati nella lista? Inutile girarci attorno, è fondamentale acquistare immediatamente un nuovo modello per l’utilizzo di WhatsApp in quanto non c’è altra soluzione.