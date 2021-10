Vodafone cerca di mantenere una posizione di leadership nel campo della telefonia mobile. Il provider inglese vuole competere ancora con Iliad e con la sua tariffa Giga 120. Tutti gli abbonati che intendono attivare una nuova SIM con il provider britannico possono attivare la nuova promozione Special 70 Giga.

Vodafone, la promozione con 70 Giga e minuti no limits

La promozione Special 70 Giga è una delle migliori per quanto concerne sia le soglie di consumo che i prezzi. Nel ticket a disposizione degli utenti ci sono consuni senza limiti per le telefonate, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per navigare in internet. Il costo previsto per il rinnovo della tariffa è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Altro fattore da tenere in considerazione è quello dei costi bloccati. Come da accordi presi da Vodafone con AGCOM, il gestore non applicherà quindi rincari sui prezzi almeno nel primo semestre di abbonamento. Al tempo stesso, non ci saranno nemmeno rimodulazioni relative alle soglie di consumo.

In linea con altre ricaricabili low cost, i clienti di Vodafone che decidono di attivare la Special 70 Giga devono anche rispettare alcune condizioni aggiuntive. Oltre al prezzo per il rinnovo mensile, gli utenti dovranno aggiungere una quota extra dal valore di 10 euro per procedere con attivazione e ricezione della SIM.

Per la sottoscrizione di questa tariffa con 70 Giga, gli interessati dovranno recarsi presso uno dei punti vendita del gestore. Altro fattore determinante è quello relativo alla portabilità del numero da rete TIM, WindTre ed Iliad. Per la portabilità sono necessarie altri tre giorni lavorativi.