vivo ha ufficialmente lanciato l’iniziativa Cashback, la quale è disponibile dall’11 ottobre al 20 novembre. La suddetta è per tutti i clienti che andranno ad acquistare i modelli X60 Pro 5G e V21 5G in uno dei punti vendita o store online che aderiscono all’iniziativa e riceveranno su ogni prodotto dopo l’acquisto ben 100 euro di rimborso per questi due modelli. Scopriamone di seguito le caratteristiche.

vivo: le caratteristiche dei due smartphone

Il primo smartphone vivo progettato in collaborazione con ZEISS e modello ufficiale di UEFA EURO 2020 è l’X6 Pro 5G. Il suddetto presenta un design elegante e ultrasottile, andando ad integrare tre fotocamere posteriori, un sensore principale da 48 megapixel abbinato a un super grandangolare da 13 MP, un obiettivo da 13 MP e una fotocamera frontale da 32 MP, così da avere un esperienza con i selfie estremamente potenziata. Una delle caratteristiche che si distingue particolarmente è Gimbal 2.0, ossia un sistema di stabilizzazione che consente di scattare immagini e realizzare video stabili e nitidi anche in movimento.

Il secondo modello di cui si parla nell’operazione cashback di vivo è il V21 5G, il quale unisce caratteristiche innovative come l’Optical Image Stabilisation su entrambe le fotocamere anteriore e posteriore e il Dual Selfie Spotlight. Grazie ai due flash posizionati sulla cornice dello schermo, gli utenti possono sfruttare al meglio la fotocamera anteriore e potersi godere nella miglior maniera possibile le videochiamate o scattare selfie di qualità. In più, la modalità AI Night Portrait ha un potente algoritmo che consente di ridurre i rumori in ambienti bui e consentendo un miglioramento di messa a fuoco e ritratti.