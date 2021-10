Vaccini: ora i no vax hackerano le pagine Facebook con fake news

Cosa non si fa per gettare fango sui vaccini anti Covid-19! Ora i no vax hackerano le pagine Facebook di diffusione medica con fake news. Una pratica davvero becera per la quale la società del noto social network ha dovuto bloccare più di 100 falsi profili che avevano il compito di diffondere informazioni false tramite la pagina accreditata dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina. Ora tornata online, si era volontariamente oscurata per facilitare le indagini e i controlli.