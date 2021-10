L’ultimo anno per il mondo dell’informatica e nel dettaglio dell’hardware per computers è stato davvero una piccola batosta, lo shortage di chip ha infatti colpito tutto il commercio portando a numerosissimi rallentamenti nella produzione di chip e processori, il settore più colpito è stato quello delle GPU, ove la mancanza di materia prima e la caccia dei miners hanno portato ad un vero e proprio depauperamento del mercato.

Chi quindi ha deciso di provare a comprare una nuova GPU ha dovuto armarsi di due elementi: tanti soldi e tanta pazienza, lo shortage infatti oltre che all’aumento di prezzo ha reso anche le componenti in questione introvabili.

Un caso emblematico

È emblematico quanto accaduto in Polonia, ove un utente, a circa un anno dall’ordine, non aveva ancora ricevuto la propria RTX 3080, un vero diamante visto il periodo, attesa culminata nell’invio da parte dello stesso di una torta al negoziante per festeggiare “l’anno trascorso insieme”, mossa che però si è rivelata vincente dal momento che a seguito del fatto goliardico la scheda è arrivata.

La torta in questione come potete vedere reca la scritta “Un anno insieme” in polacco, la foto di una RTX 3080 founders edition e il numero dell’ordine legato all’uomo in cerca della sua GPU, a rendere nota la vicenda ci ha pensato la pasticceria stessa cui l’uomo ha commissionato la torta sulla propria pagina Facebook.

A quanto pare questa volta la dolcezza ha trionfato, dopo pochi giorni l’ordine è stato evaso e l’uomo ha ricevuto la sua scheda video tanto desiderata.

Non si sa bene quale fosse il negozio coinvolto, dal codice postale però emerge che con buona possibilità possa trattarsi di X-Kom, uno shop che non gode di una ottima reputazione, lento ad evadere gli ordini e famoso per aver, ad Agosto, contattato chi dieci mesi prima aveva ordinato una RTX 3070 proponendogli come rimpiazzo una RTX 3060 LHR asserendo che avesse le stesse prestazioni.