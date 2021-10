TIM mai come in questa stagione è leader nel settore della streaming tv. Il gestore italiano ha inaugurato un nuovo corso in Italia, con un’offerta televisiva mai vista prima. Gli utenti, infatti, possono unire in un’unica offerta i contenuti calcistici e sportivi con la Serie A e la Champions League in esclusiva assoluta.

TIM, la nuova tariffa streaming con sport, calcio e anche Netflix incluso

La presenza della Serie A e della Champions League è assicurata in un’unica offerta low cost, che prevede anche una serie di contenuti extra per l’intrattenimento. In primo luogo, i clienti che attivano l’offerta con TIM avranno la possibilità di accedere a DAZN con la Serie A in esclusiva. Nell’offerta base è previsto anche l’accesso ai contenuti della piattaforma TIMvision tra film e serie tv.

Per quanto concerne la Champions League, invece, gli utenti di TIM possono contare sulla disponibilità dei contenuti di Mediaset. Insieme all’accordo strategico con DAZN, i clienti del gestore italiano potranno accedere senza costi aggiuntivi al servizio Infinity+.

L’ultima novità in ordine di tempo delle offerte streaming di TIM è rappresentata dalla presenza Netflix. All’interno del pacchetto Sport di TIM gli abbonati potranno anche accedere ai contenuti di Netflix, con le migliori serie tv e film in esclusiva. Il costo della promozione con DAZN, Mediaset, Netflix e TIMvision è pari a 29,99 euro.

Gli abbonati di TIM riceveranno anche il TIMvision Box completamente a costo zero. La promozione con tutto incluso sarà presente soltanto in edizione limitata nelle ultime settimane.