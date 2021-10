Le ultime settimane hanno portato ad una serie di importanti cambiamenti per i clienti di Sky. La pay tv satellitare per la prima volta da quando è entrata nel mercato italiano non potrà trasmettere la Serie A in esclusiva. Dopo l’assegnazione dei diritti tv la scorsa primavera, tutte le partite del massimo campionato saranno presenti solo su DAZN.

Sky offre il calcio gratis e le nuove offerte per i clienti

Il gruppo commerciale di Sky sta lavorando ora per evitare una fuga di clienti verso DAZN e verso altre piattaforme streaming (da non trascurare nemmeno la concorrenza di TIM). Per i nuovi e per i vecchi clienti, la tv satellitare presenta per questa ragione inediti costi da ribasso.

Un primo importante cambiamento in casa Sky riguarda il pacchetto Calcio. Il pacchetto che è stato disponibile sino allo scorso mese di Settembre completamente a costo zero, presenta ora un prezzo pari a 5 euro ogni trenta giorni.

Senza la Serie A, Sky punterà sempre di più sul suo ticket principale: quello dello Sport. I clienti che scelgono questo piano di abbonamento potranno gustarsi in esclusiva tutte le prossime tre edizioni della Champions League così come gli eventi di altri sport tra cui Formula 1, motomondiale, tennis, basket e tanto altro

Il pacchetto Sport di Sky rientra nei nuovi listini smart. Il costo di questo ticket è ora di 16,90 euro. Il pacchetto base per le serie tv e l’intrattenimento prevede invece una quota mensile di 14,90 euro ogni trenta giorni. Per il Cinema, il prezzo scontato è di 10,90 euro al mese.