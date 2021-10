Il mondo del web è u fantastico ecosistema ricchissimo di risorse, al suo interno possiamo trovare veramente di tutto, una caratteristica che lo rende senza dubbio un possibilità dalla indubbia utilità, ciò non toglie però, che parte di questo tutto è composto da pericoli, nel dettaglio attacchi che possono portare numerosi problemi a chi li subisce.

Questi attacchi nel dettaglio sono tentativi di truffa mediante phishing o di hacking attraverso infiltrazioni in sistemi fallati o malwares inoculati nei computers delle vittime e usati per carpire tutte le informazioni sensibili.

Nel dettaglio i dati preferiti a cui si da la caccia sono come intuibile, passwords e codici di sicurezza, non vengono disdegnati però files vari come le immagini, alle volte utili per un ricatto.

Come verificare l’integrità delle passwords

Se quindi vi fosse sorto di il dubbio, magari a seguito di qualche attività anomala riscontrata nei vostri account, che una delle vostre password possa essere stata violata, un modo per togliersi dubbio c’è e come, si tratta di sfruttare la piattaforma “Have I been Pwned?”.

Si tratta di una piattaforma di sicurezza che, grazie a collaborazioni con varie agenzie governative, raccoglie dentro di se tutte le info in merito i vari databases hackerati durante gli anni, permettendo di verificare se una delle nostre stringhe di sicurezza ne fa parte.

Per farlo vi basterà recarvi sul sito nella sezione apposita digitare la password (che verrà opportunamente oscurata) di cui non siete sicuri, il sito vi mostrerà se è stata rubata e anche il numero di volte.