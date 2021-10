Mancano ancora pochi mesi al suo arrivo ma un modellino apparso in rete ha già svelato il suo design. Il modello di punta dell’attesa serie Samsung Galaxy S22 potrebbe presentare un aspetto differente rispetto ai due ulteriori top di gamma che lo accompagneranno. Il design ricorderà vagamente i classici dispositivi della serie Galaxy Note e presenterà qualche tratto in comune con l’ultimo pieghevole sfoggiato dal colosso.

Samsung Galaxy S22 Ultra con fotocamera rinnovata e bordi squadrati!

Il modellino apparso in rete negli ultimi giorni permette di notare una maggiore squadratura dei bordi, tipica dei Galaxy Note, rispetto ai dispositivi delle precedenti generazioni. Inoltre, il modulo fotografico presente sul retro dello smartphone mostra una forma differente che, pur riprendendo la classica disposizione verticale già nota grazie al Galaxy S21, è rinnovata dall’introduzione di uno o due sensori che conferiscono una forma a “P”. Non dovrebbe mancare l’alloggiamento per la S Pen che, anche quest’anno, caratterizzerà i top di gamma Samsung.

La serie Samsung Galaxy S22 dovrebbe debuttare nei primi mesi del prossimo anno. Si presume che l’azienda decida di procedere con la presentazione ufficiale nel mese di febbraio ma è ancora presto per poter riportare una data affidabile.

I dettagli emersi sul design e le specifiche del modello Galaxy S22 Ultra, inoltre potrebbero non rispecchiare le reali caratteristiche del dispositivo. Samsung potrebbe essere impegnata nella realizzazione di uno smartphone del tutto differente ma soltanto l’attesa potrà fornire informazioni a riguardo e, quindi, confermare o smentire le notizie fino ad ora trapelate.