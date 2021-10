Dai servizi messi a disposizione dagli operatori telefonici dipendono numerosi aspetti della nostra vita quotidiana. Quando, per un guasto o per i motivi più disparati, avviene un disservizio, ci si può trovare in difficolta. Magari si doveva effettuare una telefonata di lavoro oppure, più banalmente si aveva bisogno di un passaggio; tuttavia, per la legge universale secondo cui se una cosa può andare nel verso sbagliato probabilmente ci andrà, ecco il down del servizio.

In questi casi sarebbe molto utile capire se si tratta di una problematica legata all’operatore telefonico o se invece il problema è del telefono. Per rispondere a questa domanda basta visitare un si che segnala tutte i disservizi dei principali operatori telefonici italiani.

Operatori telefonici down: ecco Downdetector

Il sito a cui si fa riferimento è Downdetector; basterà visitarlo per scoprire se il proprio operatore telefonico è soggetto a un malfunzionamento o a du un down del servizio. Il sistema di Downdetector si basa sulla collaborazione di migliaia di utenti che attivamente segnalano i vari disservizi, i malfunzionamenti e i down totali.

Tra le tante possibilita offerte dal sito non solo l’indicatore dei servizi degli operatori telefonici, tra le altre si avrà anche la possibilità di verificare lo stato di altri servizi come quello della piattaforma di streaming sportivo DAZN. Uno strumento senza dubbio utilissimo per tutti gli amanti del calcio che, purtroppo, negli ultimi tempi, hanno dovuto fare i conti con più du qualche problema legato ala piattaforma. In caso di problemi di rete dunque, prima di disperare, vale sempre la pena visitare Downdetector.