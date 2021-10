Monete preziose: nel mondo della numismatica il guadagno è assicurato, basta la fortuna

Sapete cosa permette ai collezionisti di guadagnare delle cifre folli con una sola moneta riposta da anni nel dimenticatoio? Ve lo spieghiamo noi. Le monete preziose si definiscono tali per via tiratura e dalla reperibilità. La tiratura altro non è che il numero di monete emesse in circolazione dalla zecca dello Stato (in molti casi assistiamo a tirature di 3, 4 o 5 milioni e oltre). Altre monete possono arrivare a valere migliaia di euro per via di una tiratura limitata. Tutto dipende quindi da:

Errori di conio

Modalità di emissione

Lo Stato che li emette

Euro commemorativi

Ora passiamo alla parte pratica, quella che a tutti noi comuni mortali interessa maggiormente. Quali sono quindi queste monete preziose e quanto valgono? Ecco la lista integrale delle medaglie più costose.

Monete preziose: quali sono le monete che vi faranno guadagnare cifre inaspettate?

Le monete preziose che andremo a scoprire tra pochissimo innanzitutto non sono italiane. Dunque occhio alla data e alla provenienza dei pezzi da 1 euro come in questo caso.

Andorra del 2015, 2017 e 2018;

del 2015, 2017 e 2018; Austria con Wolfgang Amadeus Mozart, 2ª serie dal 2008 in poi e 1ª serie dal 1999 al 2006;

con Wolfgang Amadeus Mozart, 2ª serie dal 2008 in poi e 1ª serie dal 1999 al 2006; Belgio degli anni 2000, 2001, 2005, 2006 (m anche alcune del 2007, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017);

degli anni 2000, 2001, 2005, 2006 (m anche alcune del 2007, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017); Cipro del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;

del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Estonia del 2016;

del 2016; Finlandia , 2ª serie dal 2013 al 2018;

, 2ª serie dal 2013 al 2018; Francia del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;

del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Germania del 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 con segno A oppure D oppure F, G o J.

Monete preziose: l’elenco prosegue