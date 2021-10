Al giorno d’oggi i social network sono tra le applicazioni più utilizzate al mondo, dagli adulti ai giovani, passando per diverse fasce d’età. Purtroppo l’utilizzo dei social può avere degli effetti e delle conseguenze piuttosto negative, soprattutto fra gli adolescenti. Per questo motivo, molto spesso sono state adottate alcune misure specifiche per tutelarli, e ora il CEO di Instagram ha da poco dichiarato che arriveranno nuove funzioni con questo fine.

Instagram sarà presto dotato di nuove funzioni per tutelare gli adolescenti

Come già accennato, il noto social network Instagram verrà dotato in futuro di alcune nuove funzioni per tutelare gli adolescenti. Nick Clegg, ovvero il CEO dell’azienda, ha dichiarato durante la trasmissione della CNN che sull’app saranno introdotte delle funzionalità volte a non far comparire contenuti pericolosi a questa tipologia di utenti.

In particolare, il CEO ha così dichiarato: “introdurremmo qualcosa che dal mio punto di vista farà la differenza in modo considerevole. Verificheremo i casi in cui un adolescente guarda lo stesso contenuto ancora e ancora, allontanandolo da quello in favore di altri qualora si tratti di qualcosa che possa non aiutare a farlo stare bene“.

Le novità non si limiterebbero però solo a questo. Sempre secondo quanto è emerso, sul noto social network sarà introdotta anche la funzionalità denominata Take a Break. Quest’ultima, come suggerito anche dal nome, permetterà agli utenti di ricordarsi di prendersi una pausa da Instagram se trascorso un periodo di tempo eccessivo.

Per il momento, però, non è stato comunicato con precisione il funzionamento e la data di arrivo di queste due novità.