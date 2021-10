Il nuovo smartphone Huawei Nova 8i è stato presentato dal colosso cinese ormai un mese fa. Si tratta del più recente smartphone di fascia media dell’azienda che approda sul mercato italiano.

Infatti il nuovo dispositivo è disponibile ormai da qualche giorno all’acquisto anche in Italia, con una promozione lancio attiva sul sito ufficiale dell’azienda. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Huawei Nova 8i disponibile finalmente anche in Italia

Qualche giorno dopo il lancio del Nova 8i il colosso ha presentato in Cina anche due modelli più performanti, stiamo parlando di Nova 9 e Nova 9 Pro, anche se oggi vogliamo parlare del modello più basico, il Nova 8i. Come vi abbiamo anticipato poco fa, è disponibile sul sito ufficiale di Huawei con una promozione che non durerà ancora a lungo, anzi, oggi 12 ottobre 2021 è l’ultimo giorno per approfittarne.

I clienti che acquisteranno il modello appena menzionato, come descritto anche sul sito del colosso, riceveranno in regalo le cuffie true wireless denominate Huawe Free Buds 4i dal valore commerciale di 59 euro ed il Huawei Tripod Selfie Stick Pro dal valore di 24.99 euro. Gli utenti possono inoltre aggiungere al bundle anche Huawei Watch Fit Active per il prezzo di 59 euro oppure Huaweu Watch GT 2 Night Black per 99 euro.

La consegna degli articoli acquistati è prevista in 1 o 2 giorni lavorativi. Il prezzo di listino del nuovo smartphone è di 349 euro e lo potete pagare anche in tre comode rate da 116.33 euro ciascuna. Per scoprire questa grande promozione non vi resta che dare un’occhiata al sito ufficiale di Huawei.