Le nuove offerte shock di Esselunga possono davvero spingere gli utenti a spendere cifre decisamente più basse del normale, garantendo loro la possibilità di acquistare prodotti a prezzi economici, ma dalla qualità decisamente superiore alle aspettative.

Tutte le riduzioni, come al solito del resto, sono fruibili solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita fisici in Italia, i clienti non possono goderne appieno tramite il sito ufficiale o comunque da altre parti sul territorio nazionale. In aggiunta, trattandosi della più classica offerta tech, sfortunatamente le scorte sono estremamente limitate, e potrebbero terminare molto prima del previsto.

Esselunga: queste sono le offerte del periodo

Esselunga non vuole solamente conquistare il cuore degli italiani con sconti molto speciali sulla tecnologia, in particolar modo sugli smartphone, per questo motivo ha lanciato una nuova campagna promozionale mirata sul mondo dei videogame. Il prodotto attualmente disponibile, che ricordiamo essere acquistabile fino al 20 ottobre, è Fifa 22.

Il nuovo episodio della serie di simulazione calcistica più amata al mondo, è stato effettivamente lanciato da Electronic Arts il 1 ottobre 2021, con disponibilità immediata per PC, PS4/PS5 e Xbox. Da Esselunga la versione acquistabile è solo per PS4, al momento infatti non registriamo la disponibilità delle suddette altre release, per questo motivo si potrà acquistare solamente per giocarlo con la console di Sony.

Il prezzo finale di vendita, tramite il quale sarà possibile godere di 700 squadre, 30 campionati, 17’000 giocatori, un gameplay rinnovato ed una grafica migliorata, corrisponde esattamente a 49 euro.