Lo sviluppatore di Fortnite, Epic Games, sta pensando ad espandersi nel settore dell’intrattenimento e sta valutando i piani per un film basato sul popolare gioco battle royale.

La notizia arriva tramite The Information, che afferma che Epic sta cercando di diversificare le sue proprietà alla luce delle battaglie legali con Apple e Google che hanno ostacolato la sua capacità di ottenere guadagni nel mercato mobile.

Fortnite potrebbe arrivare al cinema

Se davvero lo sviluppatore procede con tali piani, un film di Fornite sembra essere in cima all’agenda. Inoltre, secondo il rapporto di cui sopra, un lungometraggio Fortnite ‘è già stato discusso’. Purtroppo, non ci sono dettagli in merito e non sappiamo se la società entrerà davvero in questo settore con un nuovo film del popolare gioco battle royale.

Sebbene una divisione di intrattenimento non costituisca ancora una parte ufficiale di Epic Games, una recente ondata di assunzioni conferma l’affermazione che lo sviluppatore sta pianificando di entrare nel settore della produzione cinematografica.

All’inizio del 2021, ad esempio, Epic ha assunto diversi dirigenti della Lucasfilm. Il più notevole è stato Jason McGatlin, ex vicepresidente della produzione fisica presso Lucasfilm e ora presidente dei progetti speciali presso lo sviluppatore Fortnite.

McGatlin è stato produttore esecutivo di tutti i film di Star Wars rilasciati sotto l’ombrello Disney dal 2015. Potrebbe McGatlin dimostrare la mente dietro un adattamento cinematografico di Fortnite? Non è una realtà difficile da immaginare, ma dovremo aspettare e vedere se Epic andrà ufficialmente avanti con qualcosa in questo senso. Ne sapremo sicuramente di più entro la fine dell’anno.