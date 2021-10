I prezzi più bassi del volantino Coop e Ipercoop fanno letteralmente sognare tutti gli utenti che vogliono accedere a prodotti veramente economici, risparmiando sul listino originario, ed avendo così la possibilità di godere di riduzioni importantissime.

La campagna promozionale, a differenza di quanto visto in passato, risulta essere disponibile sul sito dell’azienda, gli acquisti possono essere completati solamente dal divano di casa propria, con la consegna gratuita a domicilio per ogni ordine superiore ai 19 euro (anche cumulativo di più prodotti). Il risparmio è esteso anche grazie alla presenza della rateizzazione senza interessi, definita Tasso Zero, richiedibile al superamento dei 199 euro di spesa.

Scoprite quali sono i nuovi codici sconto Amazon e riceveteli gratis sul vostro smartphone, grazie al nostro canale Telegram ufficiale.

Coop e Ipercoop: il volantino dalle occasioni più incredibili

Con Coop e Ipercoop gli utenti si ritrovano a poter accedere ad un buona dose di prodotti effettivamente scontati, sebbene comunque la qualità generale delle riduzioni sia relativamente bassa, nel momento in cui si vuole puntare particolarmente in alto. In altre parole, i top di gamma non sono così scontati quanto effettivamente vorremmo; i modelli disponibili sono Galaxy S21+, in vendita a 1079 euro, passando anche per Galaxy S21 Ultra 5G a 1329 euro, oppure un Galaxy S21, il cui prezzo non supera gli 879 euro.

Le proposte più interessanti virano invece verso la fasce di prezzo inferiori ai 400 euro, qui si possono scovare innumerevoli prodotti effettivamente scontati. Tra questi annoveriamo chiaramente Xiaomi Redmi 9A, Realme C21, Galaxy A21s, Galaxy A12, Xiaomi Mi 11 Lite, Apple iPhone SE 2020, Apple iPhone 7 o anche Alcatel 3X 2020 e simili.

I dettagli li potete raggiungere premendo qui.