Prima del lancio di Call of Duty: Vanguard il 5 novembre, Activision ha rilasciato un nuovo trailer della storia che mostra il cast principale di personaggi e discute la loro missione in questa nuova ambientazione a tema della Seconda Guerra Mondiale.

Il trailer della storia di Vanguard mette in evidenza il nuovo cast di operatori che i giocatori incontreranno nella campagna, che si svolge sia durante che dopo la seconda guerra mondiale. Guidati dal sergente Arthur Kingsley, il cast dell’operatore viene presentato come l’esperto di demolizioni Lucas Riggs, l’abile pilota Wade Jackson, il cecchino russo Polina Petrova e il braccio destro di Kingsley Richard Webb.

Call Of Duty: Vanguard arriverà il 5 novembre

La squadra della Task Force One di Kingsley è riunita per fermare una nuova minaccia, poiché il trailer rivela che un altro gruppo di tedeschi sta tentando di ottenere il potere e introdurre ‘Il Quarto Reich’ dopo la caduta della Germania di Hitler. I filmati mostrano combattimenti in diverse ambientazioni, tra cui quelle che sembrano essere le foreste innevate della Russia e i deserti del Nord Africa.

Sledgehammer Games ha sviluppato la campagna e il multiplayer di Call of Duty di Vanguard, che saranno abbinati a una nuovissima esperienza Zombi di Treyarch e a una nuovissima mappa Warzone a tema Pacifico di Raven Software. Su Warzone non ci sono ancora molti dettagli ma gli utenti non vedono l’ora di poter giocare al loro battle royale preferito su una nuova mappa.

Call of Duty: Vanguard verrà lanciato mentre Activision Blizzard deve affrontare una causa dello stato della California per presunte molestie e discriminazione contro le donne.