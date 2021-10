Per gli automobilisti pare che ci siano davvero delle brutte notizie. A quanto sembra quest’oggi è una settimana nera per quanto riguarda i carburanti. Infatti, ci sono stati degli aumenti sia per la benzina che per il diesel, essendo che le quotazioni dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo hanno chiuso venerdì scorso in salita. Inoltre, nel fine settimana Eni ha aumentato di ben 1 centesimo i prezzi. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Aumenti: benzina e diesel arrivano a prezzi spropositati

I prezzi che sono stati praticati sul territorio, in base anche agli interventi fatti dalle varie compagnie, stanno ancora crescendo. Andando a vedere la situazione più nel dettaglio, in base anche all’elaborazione di Quotidiano Energia e dei dati alle 8 di ieri che sono stati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del MiSE, il prezzo medio della benzina in modalità self è compreso tra 1,718 euro e 1,732 euro al litro.

Per quanto concerne il diesel, invece, il prezzo medio praticato, sempre per quanto concerne la modalità self, è salito 1,576 euro al litro, con le compagnie che si vanno a posizionare tra 1,570 e 1,587 euro al litro.

Per quanto riguarda il servito, il prezzo medio della benzina è cresciuto a 1,851 euro al litro con gli impianti colorati che mostrano dei prezzi più o meno tra 1,790 e 1,926 al litro. Passando al diesel, il servito va a 1,717 euro al litro con i punti vendita delle varie compagnie che hanno prezzi medi tra 1,657 e 1,789 euro al litro.

Infine, parliamo del GPL e del metano, i cui prezzi medi vanno rispettivamente da 0,792 a 0,806 euro al litro e da 1,443 e 1,794 euro al litro. Quindi, anche qui si registrano dei forti aumenti.