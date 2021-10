Ogni anno in questo periodo, Amazon presenta la maggior parte dei nuovi prodotti in occasione del suo evento annuale. L’azienda ha presentato il robot Astro, il nuovo Echo Show e un termostato intelligente. Pare che la società stia anche lavorando alla creazione di un frigorifero Smart connesso a Internet progettato per tenere sotto controllo gli avanzi e gestire la spesa.

Business Insider dichiara che il team dietro la realizzazione di questi frigoriferi intelligenti sia lo stesso team che lavora alla catena Go di supermercati Amazon. Il frigorifero – che attualmente sfoggia il nome in codice “Project Pulse” – ha due obiettivi. Aiuterà i consumatori a visualizzare tutto ciò che è all’interno del frigo in un dato momento e a tenere traccia delle abitudini quotidiane per offrire suggerimenti su misura. Nel tempo questi suggerimenti potrebbero diventare indispensabili per risparmiare tempo, soldi, spazio e avanzi.

Amazon aiuta a gestire la spesa anche direttamente a casa tua, in arrivo un frigorifero intelligente

Per alimentare il frigorifero, il team di Amazon sta utilizzando una versione ridotta delle fotocamere utilizzate nei negozi Amazon Go. Project Pulse ti avviserà ogni volta che gli articoli specifici stanno per esaurirsi. Per rilevare scadenze e stato di ogni alimento presente nel frigorifero, entreranno in gioco le videocamere appena citate. Potrebbero essere in lavorazione anche suggerimenti su eventuali ricette possibili con ciò che è presente in frigo, l’ideale per non rimanere mai senza idee quando hai pochi minuti per cucinare.

Una volta terminato il cibo, puoi riordinare gli articoli da Amazon Fresh e Whole Foods direttamente tramite il frigorifero. Se sei preoccupato per l’esperienza di Amazon nella realizzazione di un frigorifero a grandezza naturale, non preoccuparti. La società prevede di collaborare con un’azienda di elettrodomestici. Sfortunatamente, non si sa quando (o se) questo prodotto raggiungerà mai il mercato. Amazon ha l’abitudine di annunciare i suoi prodotti molto prima di una data di uscita effettiva. Nonostante ciò, Project Pulse è riuscito comunque a risultare assente durante l’evento della scorsa settimana.