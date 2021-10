Fino a nuova comunicazione, le offerte dell’operatore virtuale 1Mobile rimarranno attivabili fino al prossimo 15 ottobre 2021, avete quindi ancora pochi giorni per approfittarne.

Vi ricordo che l’operatore propone offerte che partono da solo 4.49 euro al mese, fino ad arrivare a prezzi più alti per bundle più ricchi. Ricordiamoci insieme le offerte proposte.

1Mobile: offerta attivabili fino al 15 ottobre 2021

Venerdì 15 ottobre sarà l’ultimo giorno per attivare le offerte dell’operatore virtuale, salvo ulteriori proroghe nei prossimi giorni. Vi ricordo che le offerte in questione sono rivolte a tutti i i nuovi e già clienti di 1Mobile. La prima offerta interessante è la Start Plus New che, a soli 4.49 euro al mese comprende 500 minuti verso tutti, 30 SMS verso tutti e 5 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile. Il costo di attivazione è pari a 10 euro.

A seguire di prezzo, troviamo la Call Unlimited Plus che propone minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 1 Giga di traffico dati che diventa pari a 2 Giga al mese dal terzo mese a 6.99 euro al mese. In questo caso il costo di attivazione è pari a 8 euro. Al prezzo di 8.99 euro al mese troviamo la Special XPlus che comprende mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti e 60 Giga di traffico dato che diventato 75 Giga dal terzo mese. Per questa offerta il costo di attivazione è pari a 6 euro.

Infine, l’offerta più costosa è la World Plus, che a 10 euro al mese vi offre 500 minuti verso tutti i numeri nazionali, minuti illimitati verso tutti i numeri 1Mobile, 320 minuti internazionali verso alcuni Paesi dell’Estero e 20 Giga di traffico dati che diventano 25 Giga dal terzo mese. Il costo di attivazione è di soli 5 euro, come avrete notato questo scende con il salire del costo dell’offerta. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli.